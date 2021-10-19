【時報-晨間解盤】上周五台股在電子權值股領軍下大漲，但周一晶圓代工雙雄買力消風，加上技術線型受到月線蓋頭反壓，導致市場追價意願減弱，尤其是電子成交比重退回5成附近，說明市場投資人心態較為謹慎。

反觀美股，雖然有通膨升溫疑慮，但美股卻能連續強彈兩天，看來美國投資人對於通膨的擔憂淡化了，如果國際大環境沒有更進一步的利空因素干擾，台股在10月5日16162點以及10月13日16382點建立的兩隻腳，應該就是中期落底的明證，反彈格局可望延續。

從盤面觀察，晶圓代工族雖然不強、但還算平穩，真正拖累指數的元兇在航運股，貨櫃三雄再創波段新低，散裝輪也被牽連殺低下來，7月最風光的族群現在卻是最弱勢的，由此可知，不同的階段有不同的主流，波段已經大漲的個股千萬別再追進去。(倫元投顧提供)

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