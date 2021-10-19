美國首位非裔國務卿鮑爾今晨因COVID-19併發症辭世，享壽84歲。美國現任與多位歷任總統、兩黨重量級人士紛紛表達哀悼，感念鮑爾畢生為國服務，為後人開拓道路。

鮑爾（Colin Powell）家人今天透過臉書表示，鮑爾上午因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症逝世。美國有線電視新聞網（CNN）報導，鮑爾生前雖完整接種輝瑞/BNT疫苗，但他患有罕見血癌多發性骨髓瘤與帕金森氏症，免疫功能不全。

鮑爾出生於紐約牙買加移民家庭，曾在4位美國總統任內服務。鮑爾雖不是美國頂尖西點軍校畢業，但他在軍中仕途順遂，1989年成為美國史上首位非裔參謀首長聯席會議主席，2001年再轉戰外交圈，成為美國首位非裔國務卿。

鮑爾辭世消息一出，美國政壇重量級人士不分黨派，紛紛表達深切哀悼。他們都有默契，未提及鮑爾職涯中「污點」，也就是他2003年曾在聯合國安理會引述錯誤情資，提倡對伊拉克發動第二次波灣戰爭。

美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，鮑爾不斷破除種族阻礙，為聯邦政府他人開拓道路。他是位愛國者，擁有無人能及的尊嚴與榮譽心，體現戰士與外交官的最高理想。

回憶過去與鮑爾共事的經驗，拜登說，在鮑爾擔任白宮國安顧問、參謀首長與國務卿期間，身為參議員的他與鮑爾緊密合作。兩人共事多年期間，就算有意見不合，鮑爾總是拿出自己最好表現，並以尊重態度對待他。

拜登指出，鮑爾是他的朋友，不論順境或逆境，都是他能夠信賴的知己；兩人相處愉快，很容易笑成一塊。拜登感性說道：「我永遠都會感謝他支持我競選總統，一起為這個國家靈魂而戰，我會想念能夠向他請益的日子。」

拜登指示白宮等所有聯邦大樓、軍事基地與海外使館降半旗5天，以向鮑爾及他畢生為國家服務之貢獻致意。

提名鮑爾擔任國務卿的美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）也發聲明表示，他與妻子都因鮑爾的逝世深感悲痛。他稱讚鮑爾是位優秀公僕，以家庭為重。

小布希指出，美國多位歷任總統都仰賴鮑爾的建議與經驗，鮑爾在雷根（Ronald Reagan）任內擔任國安顧問、在他父親老布希（George H. W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton）任內擔任參謀首長，在他任內則擔任國務卿。

小布希說：「他（鮑爾）受美國歷任總統喜愛到他曾獲頒總統自由勳章，而且還是兩次。」

鮑爾分別在1991年與1993年獲時任總統老布希、柯林頓頒發給平民的最高榮譽「總統自由勳章」。

柯林頓夫婦呼應表示，鮑爾是位英勇的士兵、專精的指揮官、盡心盡力的外交官，也是一位正直的好人。鮑爾生於移民家庭，他透過自身聰慧、人格、兼顧大局與細節的能力，一路爬到軍職、文職與非政府服務的階層頂端。

柯林頓夫婦指出，鮑爾畢生致力協助國家，尤其是年輕族群，不只實現自己理想，也實現海內外最崇高的抱負。

高齡97歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）也發聲明說，鮑爾是位真正的愛國者與公僕，他們很榮幸曾與他合作，一起強化美國社會、協助解決海地爭端及見證牙買加選舉，「鮑爾的勇氣與正直將鼓舞後代」。

除了美國現任、歷任總統外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天親自現身國務院，發表簡短致詞悼念「一位卓越的領袖和偉人」。

布林肯表示，鮑爾在國務院與美國全球使館都受到愛戴，他會告訴下屬，不需要操煩替他準備高級精緻午餐，他吃漢堡和熱狗就可以，搭電梯時，他也拉其他人一起搭。鮑爾不拘泥禮節，不會過度在意階級制度，他想聆聽所有人的意見。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天受訪時也說，他失去一位摯友與導師，鮑爾永遠都會撥時間給他，他若碰到難題，也總能向鮑爾請益，且都獲得很好的建議。

身為美國史上首位非裔國防部長的奧斯汀難過表示：「剛聽到消息，我覺得我的心像破了個洞。他是首位非裔參謀首長、首位非裔國務卿，在全球備受尊敬。老實說，不可能有人能夠取代鮑爾，我們會想念他。」

此外，美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）及多位國會議員，也都對鮑爾辭世表達哀悼。

(時報資訊)