美國裁軍大使伍德（Robert Wood）今天表示，中國試射極音速飛彈令美國「非常擔心」。媒體報導，中國8月試射了一枚能夠裝置核彈頭的極音速飛彈。

下週即將卸任現職的伍德說：「我們對於中國在極音速飛彈方面的行動，感到非常擔心。」

極音速飛彈一如傳統彈道飛彈，能以5倍音速以上的速度飛行，但靈活性超過彈道飛彈，同時在大氣層中能以低彈道飛行，因此比較難以防禦。

中國今天堅稱，報導中的飛彈其實只是例行試驗中的航天器（太空飛行器）。

但伍德指出，俄羅斯也擁有極音速技術，美國原本要避免研發極音速軍力，如今別無選擇，只能跟進。

他說：「如果你是這種飛彈瞄準的國家，你會想要設法保護自己。」

他並表示，美國也對中國快速發展戰略核子軍力感到擔心。

(時報資訊)

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