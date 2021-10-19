第12輪公費疫苗昨已開放預約輝瑞／BNT第一劑，今上午10時再開放AZ第二劑，下午2時則開搶莫德納第二劑，AZ符合預約人數為96萬、莫德納66.2萬人，兩款疫苗共162.2萬人有資格，對象為10月13日中午前完成意願登記者。

第12輪疫苗開放全年齡施打，為避免1922預約平台因流量過大當機，第12輪分兩階段接種，昨第一階段開跑，上午先10時開放BNT第一劑預約，今上午10時再開放AZ第二劑，對象為7月30日前已接種AZ第一劑的38歲以上民眾。下午2時起則開放預約莫德納第二劑，資格為7月16日前已完成第一劑莫德納接種的55歲以上民眾，收單截止日都到20日中午12時，接種時間則為10月22至27日。

至於第二階段接種的民眾，則依疫苗種類安排10月25、26日上網預約，25日上午10時開放預約BNT第一劑及莫德納第二劑，BNT為23歲以上還未施打任一劑疫苗者；莫德納則是7月16日已接種莫德納第一劑的18歲以上民眾。

26日上午10時開放AZ第二劑，資格為7月30日前已接種AZ第一劑的18歲以上，及7月31日至8月6日已施打AZ第一劑的45歲以上民眾。BNT第一劑的開打日為10月28至31日；莫德納、AZ第二劑則是10月28日至11月3日接種。

(時報資訊)