根據《財訊》報導，經過這一波股市的洗禮，投資人領教到「籌碼面」的關鍵影響，尤其是景氣循環股，例如航運、面板、記憶體股，業績再好也漲不動。這其中，景氣循環股「賣在低本益比」的慣性固然是主因，但是散戶與大戶人數的消長，其實早已預告今日的局面。也因此，觀察個股籌碼流動方向，會是現階段投資的一大功課。
《財訊》報導指出，市場投資人常會說，要跟著大戶走；若是反過來講，前基金經理人楊啟宏指出，資本市場上有個很出名的羊群理論，亦被稱作從眾理論，解釋著散戶總是盲目地跟隨，一窩蜂加碼卻忘了看大戶動向，往往掉入投資陷阱。
長榮散戶多 農曆年後翻倍
這也是為什麼巴菲特常說的「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，關鍵就在於投資時，記得站在羊群效應的對立面。同樣的，資本市場有一個笑話，「若1億元的頭彩，有1億人中獎，那大戶寧可去得貳獎。」最主要是提醒投資人，散戶多的地方，根本無利可圖。
根據證交所資料統計，《財訊》分析，從農曆年後迄至10月1日，散戶人數增加排名的個股中，航運股中的長榮、陽明分別為第1及第3。其中，長榮從農曆年至今，散戶人數來到了51萬餘人，翻了1倍；倒是持股千張以上的大戶，這段期間從原本424人，降至374人，減少了50人，充分顯示著大戶退場、散戶進場的市場現象。
當初航運股喊著「1張不賣，奇蹟自來。」從籌碼流向顯示，並非如此，除了陽明因為辦理現增，千張大戶出現持股增加的情況，萬海、長榮的大戶人數都減少了。讓人不禁思考，如果未來航運景氣真的很好，大戶會退場嗎？
面板籌碼亂 大戶減碼中
根據《財訊》報導，除了航運股之外，面板股也有散戶人數激增、籌碼凌亂的問題。人數增加排名第2的群創，這段期間也增加了22萬餘人參與，增幅達68%；友達則名列第4，散戶人數增加16萬餘人，彩晶名列第7，增加9萬餘人。顯見在羊群效應下，小股民一窩蜂投入面板股，卻沒想到大戶已經悄悄減碼中。
《財訊》分析，值得注意的是，護國神山台積電這段期間也深受小股民所愛，散戶人數增加16萬餘人，人數增幅為20%；但優勢在於，千張大戶的人數也增加至1715人。可以說，大戶仍看好半導體的後市，只是短線之內由於散戶進場，造成台積電的籌碼略顯凌亂，壓抑著今年台積電的股價走勢。
(時報資訊)
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