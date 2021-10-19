2021蘋果秋季發表會（3）：第三代的AirPods打造更佳的聆聽體驗 HomePod Mini 3新色登場

此次2021蘋果秋季發表會以「Music And The Mac」為主軸，除了推出了全新的Apple Music訂閱方案「Voice Plan」，還帶來了全新一系列新色彩的HomePod Mini，以及第三代的AirPods，不僅抗汗水，耳機及充電盒皆具備IPX4的防水等級，更加入像動態頭部追蹤功能、皮膚感測器等，讓使用者使用起來有更適合個人的聆聽體驗。
全新第三代的AirPods結合了H1晶片及蘋果設計的聲學系統，採用了全新更趨內斂、耳機柄的部分更短的設計，更與AirPods Pro同樣具備直覺的力度感測器來控制正在聆聽的內容，而且更全新 採用適應性等化技術，會依AirPods貼合耳朵的狀況去即時調節聲音，內向的麥克風會監測聲音，去自動調整中、低頻聲音，還有動態頭部追蹤功能，以空間音訊演算法，並運用定向音訊過濾器，去微調左右耳個別收到的頻率，讓環境音更清晰地環繞使用者，更有空間音訊營造3D劇場感，還有杜比全景聲帶來更佳的音效。
另外第三代AirPods還有皮膚感測器去分辨耳機在耳內與否，當AirPods不在耳內時即會暫停播放音訊等內容，還有波束成形麥克風可更聚焦在使用者的語音上，不必動手也能直接聲控請Siri幫忙，另外還有「音訊共享」功能，不管在使用iPhone、iPad、iPod touch或 Apple TV時，都可將音訊串流同時分享給2組 AirPods、AirPods Pro 或 AirPods Max。
而此次的第三代AirPods也較前幾代多了1個小時，聆聽時間最高可達6小時、通話時間則最高可達4小時，更提供快充功能，5分鐘即能充滿1小時的電力，加上充電盒儲備的額外4次充電量，最高可擁有總計30小時的聆聽時間，而且還能利用MagSafe作無線充電；美國定價為179美金（台幣約5000元）、台灣定價為5990元，目前台灣未有上市消息。
另外蘋果今也同步推出了全新色系的HomePod Mini，包括黃色、橙色和藍色 3種新色，還有原來的白色和太空灰色，整體細節包括觸控表面、網狀織物、音量圖示和編織電源線等均與顏色匹配，搭配全新Apple Music訂閱方案「Voice Plan」使用就更方便，預計將於11月上市，定價3000元。
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(時報資訊)
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