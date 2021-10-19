蘋果再度在台灣時間今日（19日）凌晨1點第二度舉行了2021蘋果秋季發表會，此次一開始就表明以「Music And The Mac」為此次發表會的主軸，首先就公布了因應蘋果的使用者習慣使用的語音助理Siri，而全新專門為此推出的Apple Music訂閱方案「Voice Plan」，可提供9000萬首歌曲、成千上萬個播放列表，更擁有不同的心情、場景、活動的主題播放清單。
全新的「Voice Plan」會根據聆聽者的音樂偏好、近期透過 Siri 播放的歌曲列表來推薦內容，現只要對Siri說「開始我的『Apple Music 聲控』試用」，即能訂閱「Voice Plan」方案，或是從Apple Music中加入即可；而訂閱後即可在所有支援Siri的裝置上，利用聲控去要求播放音樂，而Apple Music更新增了數百個由Apple Music編輯和選曲專家建立，且專為聲控進行全面最佳化的心情與活動主題播放列表，只要說出「播放晚餐派對播放列表」、「播點放鬆的音樂」等指令，即可享受真正個人化的音樂體驗，服務也將於年底在台推出，定價75元／1個月。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：