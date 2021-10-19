蘋果再度在台灣時間今日（19日）凌晨1點第二度舉行了2021蘋果秋季發表會，今天的重點莫過於蘋果一口氣推出了兩款全新首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體，同時再帶來了全新有史以來最強大的MacBook Pro，主打不管是複雜的影音剪接、3D繪圖等工作，均能在小小的全新MacBook Pro筆電中完成。

2021蘋果秋季發表會推出了全新的首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」。（翻攝直播畫面）
2021蘋果秋季發表會推出了全新的首次專為Mac打造的Pro晶片「M1 Pro」及「M1 Max」。（翻攝直播畫面）

全新的M1 Pro及M1 Max對比M1的CPU性能都快上70%，在GPU上M1 Pro就比M1快2倍以外，M1 Max更是快上4倍的速度，而且更帶來更高的記憶體頻寬及容量，M1 Pro就擁有32GB的統一記憶體、最高可達200GB/s的記憶體頻寬，而M1 Max則擁有64GB的統一記憶體、最高可達400GB/s的記憶體頻寬，兩者最高可達10核的CPU以外，M1 Max更是最多可達32核的GPU。M1 Pro及M1 Max在與最新的8核筆電晶片比較時，效能更是達到其的1.7倍，在最高效能時的耗電量卻少了70%。

全新的「M1 Pro」及「M1 Max」晶片，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體。（翻攝直播畫面）
全新的「M1 Pro」及「M1 Max」晶片，主打最高以10核的CPU、32核的GPU及64GB的unified memory統一記憶體。（翻攝直播畫面）

而與擁有獨立GPU的筆電比較時，M1 Pro的GPU不僅快上7倍，於峰值效能時的耗電量也少上70%；至於M1 Max與配備獨立GPU的輕薄專業級筆電相比，M1 Max不僅峰值效能更高，耗電量更少了40%，若與配備獨顯的高階筆電相比時，M1 Max在相近的效能表現下，耗電量更是可少100w，同時還配備ProRes專業影片編解碼器的專用加速技術，M1 Max更是擁有快2倍的影片編碼，並具備2個ProRes加速器，不管4K或8K影片都能同時輕鬆的多工處理，最高可播放多達20條4K ProRes、7條8K ProRes的影片串流，同時最多支援包括電視等4台外接的顯示器，更能滿足影像創作者的需求。

全新的「M1 Pro」晶片特色。（翻攝直播畫面）
全新的「M1 Pro」晶片特色。（翻攝直播畫面）
至於全新推出的MacBook Pro，此次就帶來全新16吋及14吋兩款尺寸，因著全新M1 Pro及M1 Max的加入，CPU最高可提升3.7倍、GPU也達13倍的效能提升，而且此次電力也增強最高達21小時的影片播放時間、14小時的無線上網時間，加上可帶動多50%風量的散熱系統，在日常工作時甚至無須使用風扇散熱，另外還有提升了2倍，最快達7.4GB/s、高達8TB的SSD，配上全新加入的Liquid Retina XDR，以及PRoMotion自動適應更新頻率，以帶來最高達120Hz的螢幕更新率，對於創作者來說能夠隨身攜帶的強大筆電，才能隨時隨地發揮創作的靈感。

全新的「M1 Max」晶片特色。（翻攝直播畫面）
全新的「M1 Max」晶片特色。（翻攝直播畫面）
而全新的MacBook Pro，16吋版本就擁有了16.2吋的螢幕、厚度僅16.8mm、4.7磅，14吋版本則為14.2吋的螢幕、厚度僅15.5mm、3.5磅，另外還帶來了MacBook中最強大的1080p HD鏡頭，邊框縮窄了24%、鏡頭的瀏海也小上60%，以帶來更大、更沉浸式的螢幕體驗，同時配備了錄音室等級三麥克風、六揚聲器音響系統，能打造更立體的音效，加上HDMI、SDXC讀卡機，還有3.5mm耳機孔、3個Thunderbolt 4埠，以及重新回來的MagSafe 3充電埠，更首次加入快充功能，30分鐘即可充滿50%的電力，加上首次把具備全高功能鍵列的巧控鍵盤也加入到全新的MacBook Pro中，可是有史以來最強大的MacBook Pro。

此次全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，以全新的16吋及14吋兩款尺寸來說，美金定價為1999美金起（台幣約5萬5930元起），台幣定價則為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。

2021蘋果秋季發表會推出了全新的MacBook Pro，共帶來全新16吋及14吋兩款尺寸。（翻攝直播畫面）
2021蘋果秋季發表會推出了全新的MacBook Pro，共帶來全新16吋及14吋兩款尺寸。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro加入了Liquid Retina XDR，以及PRoMotion自動適應更新頻率，以帶來最高達120Hz的螢幕更新率。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro加入了Liquid Retina XDR，以及PRoMotion自動適應更新頻率，以帶來最高達120Hz的螢幕更新率。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro16吋版本就擁有了16.2吋的螢幕、厚度僅16.8mm、4.7磅；14吋版本則為14.2吋的螢幕、厚度僅15.5mm、3.5磅。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro16吋版本就擁有了16.2吋的螢幕、厚度僅16.8mm、4.7磅；14吋版本則為14.2吋的螢幕、厚度僅15.5mm、3.5磅。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro首次採用具備全高功能鍵列的巧控鍵盤。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro首次採用具備全高功能鍵列的巧控鍵盤。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro加入1080p HD鏡頭。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro加入1080p HD鏡頭。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro，採M1 Max的話最多可連接3部Pro Display XDR和1部4K 電視；M1 Pro 則最多可連接兩部Pro Display XDR。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro，採M1 Max的話最多可連接3部Pro Display XDR和1部4K 電視；M1 Pro 則最多可連接兩部Pro Display XDR。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro特色。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro特色。（翻攝直播畫面）

全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，美金定價為1999美金起（台幣約5萬5930元起），台幣定價則為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。（翻攝直播畫面）
全新的MacBook Pro共推出太空灰、銀 2種顏色，美金定價為1999美金起（台幣約5萬5930元起），台幣定價則為5萬9900元起，目前台灣上市日期未定。（翻攝直播畫面）

(時報資訊)

#M1 #Pro #Max #MacBook #記憶體 #筆電

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
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南韓KOSPI
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德國DAX
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