捷克國會參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）今天告訴記者，齊曼（Milos Zeman）總統因健康問題，無法履行職務，現在是考慮透過憲法條文來將總統職權移交給國會議長和總理的時候了。

齊曼本月10日被緊急送往醫院救治，當天正是捷克大選次日。當地媒體報導，齊曼罹患了嚴重的肝病，但他的領導團隊對他的病情三緘其口。

齊曼原定要在選後主持相關政黨之間的談判，以組成新政府。

維特齊根據醫院提供的報告說：「軍事大學醫院堅稱，齊曼總統的健康狀況使他無法履行職務。」

有關齊曼的狀況，消息極少，捷克參院上週要求醫院提供相關資訊，今天早上收到了醫院的報告函件。

報告中說：「考慮到他的疾病特性，關於他健康狀況的長期預後非常不確定…他在未來數週恢復工作的可能性不是很高。」

維特齊說，現在是「討論何時以及如何啟動憲法第66條」的時候了。

這個條文准許國會透過表決，宣告總統「無法履行職務」，然後總統職權將由現任總理和新任國會議長接管，而新科議長將任命下任總理。（譯者：張佑之）1101019

(時報資訊)