不動產驟增，引來國稅局注意！南區國稅局表示，個人選案時，發現轄區內有民眾不動產遽增，進一步查核資金來源時才發現，當事人透過海外獲利逐年購買保單，保費逾6665萬元，卻從未申報基本所得額（最低稅負），連補帶罰最高恐達到1770萬元。

南區國稅局發現，這位富豪是2017年到2020年陸續購買利率變動型美元終身保險共計10張，投資的保費約為217萬美元，換算新台幣約6665萬元。

國稅局好奇資金動向，並查核其外幣帳戶，發現帳戶金額變動不大。所以請他說明美元保單的資金來源和性質，這位富豪才坦承，是投資香港的公司，該公司幾年來獲配的股利都未匯回到國內，而是由該帳戶直接投資保險公司帳戶購買外幣保單。

這位富豪以為，拿海外所得去買保單就不用申報基本所得額，南區國稅局說，海外所得依規定應申報基本所得額；如果保單有收益又是另一件事情，應分階段來看。

為此，南區國稅局核定，這位富豪2017年到2020年的海外所得6665萬元，應補徵基本稅額達885萬元，此外，這是屬未申報案件，最高可罰漏稅額1倍，連補帶罰上看1770萬元。

南區國稅局指出，除民眾的個案外，近日轄區內還發現另一件類似個案；提醒納稅義務人如果個人海外所得，每一申報戶全年海外所得超過100萬元就應該全數計入基本所得額，並依規定申報繳納基本稅額，以免漏報遭補稅及處罰鍰。

(時報資訊)