中華電信廣結盟再添新成員，宣布在高雄亞洲新灣區導入5G AIoT智慧醫療解決方案，並透過國發會5G高雄榮家智慧長照計畫，將5G AR + AIoT首次應用於長照系統，預計3年內擴大至16所榮家、提供8000床智慧長照服務。
中華電信董事長謝繼茂表示，將帶領專業團隊與合作夥伴，共同整合先進資通訊科技及醫療場域需求，充分運用5G、AI及AR等創新技術，提升醫事服務效率，預計將5G智慧應用服務結合數位榮家轉型策略，提供高雄榮家國內最完整的5G行動化養護機構解決方案。
中華電信此次透過子公司中華系統整合公司籌組專業研發團隊，以「5G高雄榮家智慧長照計畫」成功爭取國發會亞洲‧矽谷-5G計畫資源，提供全台首例利用5G AIoT智慧眼鏡及AR擴增實境的第一視角進行長照服務。
這計畫將建置中華電信5G企業專網、雲達5G O-RAN與5G智慧照護系統，並應用於榮家數位轉型訊息整合平台、AR智慧照護／緊急送院／遠距探病、智慧排班、AIoT生命體徵自動上傳、AIoT毫米波安全感測、3D可視化病房監看等。
中華電表示，預計於2022年第4季前完成整體5G AR照護系統整合驗證推廣，提供流程端的SOP、諮詢協助，以及與醫療機構、長照資料介接方法，在退輔會計畫下，建立榮家住民為中心的數位醫療照護環境，成就醫養護合一、榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。
昨日現場更展示自動化藥櫃與藥物辨識盒的智慧護理推車、去識別化智慧照護系統、無線體溫監控系統、離床跌倒mmWave資訊、病床旁心靈療癒牆、手術室遠距多屏醫療影像系統平台、3D AR仿真外手模擬訓練平台、3D可視化醫療教育、行動化遠距醫療方案等。
(時報資訊)
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