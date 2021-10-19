電動車在台發展向前推進一步，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮昨日表示，納智捷（LUXGEN）及中華車（CMC）將以MIH平台為基礎，推出自主品牌電動車，納智捷確定成為鴻華先進在台灣的首發客戶，未來將陸續發表Model C休旅車、Model E轎車等下一個世代產品。

裕隆去年以資產作價模式，將旗下華創車電與鴻海新設合資公司鴻華先進，完成自主品牌事業轉型最後一哩路，經過一年努力，三款由台灣自主研發的全新電動車昨日亮相，展現模組化開放平台自主研發整車成果。

昨日亮相的三款電動車，分別是Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士，嚴陳莉蓮選擇乘坐Model C電動車款現身，這是以電動車開放平台打造的首款車型，定位為純電本質最適化SUV，最符合目前國內市場需求。

嚴陳莉蓮表示，雙方合作短短一年時間就端出成果，這是台灣汽車數十年自主研發能量的展現，不只是速度，新產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔，相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

根據裕隆集團規畫，旗下自主品牌納智捷及商用車龍頭中華汽車，將成為鴻華產品平台的首發客戶，納智捷尤其看好Model C的產品技術規格，4.64公尺的車長擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間，可在都會區穿梭自如，享受大型車的乘坐空間。

裕隆主管透露，得益於平台共享優勢，消費者可望能夠以與燃油車差距不遠的合理價格，擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV，這也延續納智捷「智能X綠能X車聯」產品概念，滿足所有用車族群需求，配合未來新能源產品的到來。

另款Model E轎車車款，是以電動車開放平台模組化、彈性化及可客製化等特點為基礎所延伸的旗艦電動乘用車，產品設定以高端商務、舒適第三生活空間、典雅設計為主要訴求，設計出的科技創新商務豪華房車，尤其具備750km超長續航力，可以解決里程焦慮的痛點。

(時報資訊)

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