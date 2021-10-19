大陸與台灣9月先後申請加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP），中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳表示，大陸早一步遞件申請，讓我國入會程序出現諸多變數，日本福島五縣農產品及食品禁令以及「中國大陸因素」，是眼前要先克服的難題；台經院院長張建一認為，台灣入會第一個挑戰就是「撕裂」，包括福島核食、國際關係等議題，都將面臨這項難題。

外交部長吳釗燮昨表示，目前並沒有國家提出「中國先行」；但他也坦承，國際上有些現實上的因素，即便有國家希望如此，也不一定會跟我方明講。

台灣與大陸先後申請加入後，據《韓聯社》報導，韓國政府最快將於本月底決定是否加入CPTPP。報導稱，韓國副總理兼財政部長洪楠基說，將於10月底或11月初最終決定是否加入。

對於大陸早台灣一步遞件申請加入CPTPP，國發會主委龔明鑫認為，大陸是來亂的，不過，國發會前主委、台大經濟系教授陳添枝不認為大陸是來攪局，而是凸顯「一中原則」，台灣若比照當年WTO的加入模式、與大陸同時加入，陳添枝警示，台灣要成功加入，恐怕是遙遙無期。

陳添枝進一步指出，若美國要加入CPTPP，可能須重啟談判、修正規則，台灣的入會，或許會與美國同時或稍晚，陳添枝預期，美國加入後，才會處理大陸入會問題；如美國決定不參加CPTPP，則CPTPP勢必無法接納大陸入會，因為加拿大、墨西哥在USMCA協議中有毒藥丸條款，無法單獨與大陸結盟。

李淳預估，台灣從遞件申請到正式入會，將有6大關卡要過，包含現有會員國諮商、成立入會工作小組、依承諾表談判等；台灣對日本福島5縣農產品禁令未退，李淳認為是「不合情、不合理、不合法」，恐影響日本對台支持力道。

張建一認為，台灣要全力以赴爭取加入，對台灣來說是種韌性的考驗，也是進一步成功轉骨的機會，台灣未來可以善用會員國的夥伴關係、擴大東南亞的經濟市場規模。

(時報資訊)