政府宣示2050年達「淨零碳排」目標；民進黨立委邱議瑩昨於立法院經濟委員會上提議，台糖閒置土地多，可用於造林，作為碳匯使用；經濟部長王美花回應，已請水利署、農委會水保局等跨部會盤點全台土地，統計有多少地方可以種樹，即使沒有交易也有碳權，未來要建立「碳權平台」，找企業認養、推廣減碳運動，而台糖也會納入、從中扮演角色。

修法以利談判協商

歐盟2023年將實施「碳邊境調整機制」（CBAM），未來可能造成台灣出口到歐盟要依照產品碳排放量多少課稅，歐盟出口來台卻不用課稅情形？財政部長蘇建榮和環保署長張子敬昨日在立法院財政委員會中指出，未來環保署傾向是課徵「碳費」，而非採關稅形式，本月即將進行修法工作，預估2023年可以開始推動。

張子敬表示，修法增訂收取碳費等機制，提供未來外貿談判時運用，「歐盟會收我們的，我們也希望有個法律依據可以收他們的」，在談判時比較可以協商。

另立法院經濟委員會昨邀請王美花、國發會主委龔明鑫，就「經濟部所屬國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業責任」進行報告；台糖閒置土地運用，備受朝野立委關注。邱議瑩指出，台糖位於台東池上廠房，閒置時間長達30年，而台糖土地多，在國際減碳的趨勢下，若能利用閒置土地造林、做碳匯，應該有助台糖增加盈餘，更能讓台灣成為碳交易的模範國家。

非金融商品 不推期貨

王美花表示，台糖土地面積相對較小，不一定要做碳交易，卻可透過「新種樹木」投入減碳行列，就其了解，新種樹木的減碳效益較大，且經濟部會與農委會、原民會等單位跨部會討論如何植樹減碳。

對於碳權商品化，國民黨立委曾銘宗指出，大陸7月17日就成立交易所，歐洲和美國都建立了碳權期貨交易，以後期交所是否會建立碳權商品？張子敬表示，未來要建立碳權抵換額度的交易，希望在合理價格去取得抵換額度，但碳權交易所因為考慮到流動性，初期沒有考慮以金融商品方式推動，未來碳權交易平台規畫是由環保署管理，但並不是碳權交易所，所以不會有期貨。

金管會主委黃天牧表示，國際間有四家主要碳權期貨交易所，但如無現貨就沒有期貨需求，依照環保署現在規畫的碳權交易平台，是屬於監理面的交易平台，非金融商品形式，沒有金融商品的現貨，因此期交所也不會規畫碳權期貨。

(時報資訊)