作為業界中的本土代理商龍頭，「尚格酒業」深根台灣威士忌市場多年，除了負起企業公民責任，持續關心社會公益外，對於環境的永續經營更是重視。因此，尚格酒業以行動響應地球永續，參與由社會企業「GPE好事交易所」發起、林務局合作指導的公民森林活動，回饋自然、呵護土地為台灣海岸線種下600株樹，守護台灣海岸線林木。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「尚格的企業價值觀一直以來都建立在「做好事」 的基礎上，我們希望能夠盡自身的力量去做好的事情。作為酒商，我們總在思考如何能夠因地制宜的回饋自然，更因威士忌與大自然密不可分的關係，尚格酒業期許自身能夠為環境付出心力，不僅是企業對於社會的責任，更希冀能透過一次次的行動，使得從內部員工乃至於關注我們的消費者能夠關心及落實環境及資源永續經營的概念，共同為我們的下一代打造良好的環境。」

奚大寧表示，尚格酒業這次響應的公民森林行動，為社會企業「GPE好事交易所」與林務局合作，邀請企業與全民認養樹木，是全球第一座以公民群募方式為地球種下的森林；整個計畫預計於宜蘭縣壯濱段南溪沿海段的保安海岸林區域的4座林場啟動，總面積約4.3公頃。尚格酒業將於此計畫中種植600株樹，希望能為打造海岸線防風保安林盡一份力，守護海岸第一線。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

(時報資訊)