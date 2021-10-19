珍稀木桶與頂級珍釀對極緻味蕾的頌讚，已邁入第三年，由格蘭利威攜手亞伯樂舉辦的「2021品藏單桶拍賣會」，今年拍賣總金額再創新高，拍賣總金額超過新台幣2,200萬，再度刷新品藏單桶拍賣會的最高交易紀錄。（上圖，業者提供）

今年透過現場「品酩交易所」的活動設計，巧妙結合威士忌品酩與線上競標，除了讓與會貴賓品嘗萬中選一的珍稀原酒，也期望透過嶄新的「數位競標」形式，讓賓客有耳目一新的感受。

台灣保樂力加董事總經理王德勤表示，格蘭利威×亞伯樂「2021品藏單桶拍賣會」精選威士忌市場最珍稀的單桶佳釀，僅邀請極少數頂級VVIP與會，除了拍賣總金額不斷屢創新高，亦成為頂級藏家注目焦點與話題。「2021品藏單桶拍賣會」重磅鉅獻六桶單桶珍稀窖藏，包括格蘭利威17年雪莉桶單桶、格蘭利威21年美國橡木桶單桶、格蘭利威25年雪莉桶單桶、格蘭利威30年雪莉桶單桶，以及亞伯樂18年美國橡木桶單桶、亞伯樂23年雪莉桶單桶。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

(時報資訊)