中悦建設機構看好新莊副都心的發展，已經先後在區域內購置10塊以上的基地，規劃興建7棟商辦、3棟住宅建築產品，中悦建設機構悦萊建設設總經理翁茂槐表示：「中悦建設機構在開發區域時，是看中未來區域的國際化發展，以深耕長期經營的方式進行整體開發。」未來雙北商業中心會落在新莊副都心，這裡A辦僅是信義計畫區1/3價，便捷交通及未來國際城市高度發展的價值，是企業考量設立辦公據點的優選位置。

中悦以興建豪宅的理念規劃新莊副都心「中悦IFC」為例，規劃迎賓車道讓企業主可以在「A級商辦」一樓門廳駐車後進入氣派挑高的迎賓大廳的，啟用與101大樓相似的商辦門禁管理系統，並在公設加入咖啡廳、瑜珈室、健身房、會議室與藝術大師作品等豪宅DNA。室內挑高4.2米呈現企業辦公空間的高端、大器、時尚，規劃單層獨立空調與陽台設計，跟進時代「防疫」需求。目前「中悦IFC」已完工，洽詢電話：（02）8521-6886。

(時報資訊)