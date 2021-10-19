全世界最高酒齡的高登麥克菲爾（Gordon&MacPhail）世代系列，編號第一號的「格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）80年蘇格蘭單一麥芽威士忌」，日前於香港蘇富比拍賣會以150萬港幣拍出，拍賣收益減去成本將捐贈給當地蘇格蘭慈善機構Trees for Life，其使命是重新野化喀里多尼亞森林。這筆捐款將幫助Trees for Life苗圃，該苗圃每年培育出100,000棵稀有和本土樹木種子，包括橡樹。這款威士忌相當適合做為未來世代的傳承。

高登麥克菲爾台灣總代理廷漢公司董事長柯廷漢（Mike Cottingham）表示，高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年單一麥芽威士忌，如珠寶般的酒瓶和橡木外盒的獨特設計由世界知名建築師暨設計師阿賈耶爵士（David Adjaye OBE）發想設計，融合了精湛的藝術、工藝和堅持的設計，為致意威士忌的珍稀，展現高登麥克菲爾自1895年以來，運用實驗的精神為進步的催化劑、長期突破高年份威士忌的熟成技術，知名蘇格蘭威士忌權威作家Charlie MacLean形容這具有歷史性的威士忌為他遇到過最好的威士忌之一。

阿賈耶爵士表示，以突破性的創意主題「Artistry in Oak」致意高登麥克菲爾家族四代的精心培育，讓在橡木桶熟成80年的威士忌能以如此震撼全球方式公諸於世。橡木是來自大自然，由它製成的橡木桶是威士忌釀造過程中不可或缺的一環，它能將酒體轉化為近乎神奇的萬靈妙液，因此我透過設計對橡木來致敬意。寶石般的酒瓶，運用大量的水晶達到了重量與精緻度的平衡，並且有使人著迷的觸感。酒瓶的設計融合了酒液、重量和形態的結合，進而喚醒一種關懷責任和沈澱的感觸，當你在倒酒時，只會專注在每一滴的珍貴，彷彿時間已並不重要了。知名蘇格蘭家族企業格蘭凱恩水晶Glencairn Crystal Studio把關製作酒瓶的過程，由經驗豐富的工匠手工吹製出如同一塊實心水晶來雕琢的酒瓶。

阿賈耶爵士指出，外盒垂直木條是呼應橡樹林中的橡木，這些是橡木是拿來製作橡木桶的木條，另一個關鍵的設計元素呈現木盒打開和關閉時光與影的關係。當打開外盒光線折射彷如天然森林環境中穿透於橡木林的陽光，讓這個動作也如同一種儀式感和感官體驗過程。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

(時報資訊)