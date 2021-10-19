南京東西路軸線上金融中心機構林立，百貨商場匯聚，集結各大行庫、外商及台灣公司行號，受惠老舊商辦危老都更效應，沿線推案量爆發，成為新一波豪宅戰場，單價行情最高已突破200萬元大關。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，南京東路是歷久不衰的老牌金融大道，今年從南京東路迎來總銷超過400億的案量，是新一輪的北市推案熱區，包括東騰機構、弘千建設、大陸建設、璞永建設、僑馥建經、敦年建設等建商，搶搭這波金控壽險翻新A辦總部所帶來的地段增值效應，卡位推案。

以人文建築美學著稱的東騰，這一次在南京吉林名人巷內，478坪吉林公園樹海綠蔭對面，取得由北美館、華視大樓建築師高而潘所設計的舊大樓，更新推出「序東騰」案，規劃33、55、77坪，珍稀37戶，因「名人巷」而炙手可熱。

甲桂林廣告總經理陳衍豪指出，吉林路14巷是南京東路沿線少見的擁有15米寬、雙排綠蔭道的名人巷，擁有台灣三大家族殷實董座棲居，以及華固吉邸、華固鼎苑、永陞沐光、南京奧斯卡、力麒蕭邦、忠泰明、白金苑…等大隱於市的名人巷聚落專屬的雍雅與大度，是台北市中心少見的「藏品級巷弄」，也因為久未有新案釋出，所以「序東騰」一登場，就在隱富圈傳開，預約熱度不斷，爭相想在區內收藏一棟東騰現代主義的格序豐饒建築。

(時報資訊)

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