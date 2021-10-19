兩百年來不斷推進傳統與工藝，秉持尊重自然與回饋大地的麥卡倫，為了致敬歷代開拓者的傑出才華與卓越精神，特別在新光三越台北信義新天地A9打造充滿奇幻藝術風格的「Tales of The Macallan麥卡倫傳奇之初光影藝廊」（即日起至11/14），展出John Grant上尉篳路藍縷成就出當今麥卡倫的精神莊園－伊斯特．艾爾奇宅邸（Easter Elchies House）的傳奇故事。復古藝術視覺融合動態光影展演的視覺衝擊，六大經典展區彷彿一秒穿越時空進入麥卡倫莊園的故事中，滿足不能出國拍美照的民眾，更能一睹集合法國經典萊儷（Lalique）水晶、皮革、紙藝與書籍裝幀等各式精湛工藝於一體的傳奇之初首部曲（Tales of The Macallan Volume 1）單一麥芽威士忌的風采。
愛丁頓北亞董事總經理白德巍David Pattison表示，「麥卡倫傳奇之初光影藝廊」以17世紀蘇格蘭為背景，在藝術視覺上由英國知名插畫大師Andrew Davidson親自操刀，用木雕版畫技術為麥卡倫精心設計每一章節的插圖，讓前來觀展的民眾都可以一睹大師作品，重拾因疫情而停擺的品味及儀式感。
麥卡倫傳奇之初首部曲（Tales of The Macallan Volume 1）描述John Grant上尉篳路藍縷的傳奇故事，他在1700年以獨特的洞察力，發掘出伊斯特．艾爾奇莊園的潛力，成就1824年以來矗立於此的麥卡倫酒廠，做為一位樹立全新卓越標準的開拓者，他的開拓故事正彰顯近兩百年來麥卡倫堅持卓越、永不妥協的精神。
麥卡倫將傳奇經典六大場景，包含John Grant上尉的莊園、斯佩河畔、豐收的喜悅、大地恩賜、蘇格蘭酒吧及傳奇之初，每一區的場景設計與光影展演完美結合，讓民眾們沉浸在流動交舞的光影中，彷彿被麥卡倫的時空包覆，走入一幅又一幅的藝術作品，感受大地帶來的禮讚。
整個展區最大的亮點則是近2.5公尺高的麥卡倫傳奇之初首部曲（Tales of The Macallan Volume 1）模型，與光影動畫交織展演，透過不同時間點的變化，呈現出不同的樣貌，結合科技與藝術，在這區不論照片或影片，都能拍出彷彿正在進行時空旅行的錯覺，遨遊在沉浸式光影的絢爛變化，以嶄新方式感受麥卡倫的浪漫靈魂與細膩絕美。
麥卡倫傳奇之初首部曲，由麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精心創作，使用1950年蒸餾的單一麥芽威士忌，歷經70年的醞釀後終於在今年裝瓶，除了帶有木質香料、甜燻木煙和古董橡木的氣息，更完美橋接成熟水果和香料，迴盪著古老的傳奇，精心譜出磅礡的交響樂章。此支酒款全球僅限量350瓶，它的非凡珍稀也讓各國頂級收藏家為之震動。
麥卡倫更與多位不同領域的名家合作，打造經典且風格獨具的包裝，打造傳奇之初首部曲不同凡響的氣勢。
禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康
(時報資訊)
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