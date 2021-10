兩百年來不斷推進傳統與工藝,秉持尊重自然與回饋大地的麥卡倫,為了致敬歷代開拓者的傑出才華與卓越精神,特別在新光三越台北信義新天地A9打造充滿奇幻藝術風格的「Tales of The Macallan麥卡倫傳奇之初光影藝廊」(即日起至11/14),展出John Grant上尉篳路藍縷成就出當今麥卡倫的精神莊園-伊斯特.艾爾奇宅邸(Easter Elchies House)的傳奇故事。復古藝術視覺融合動態光影展演的視覺衝擊,六大經典展區彷彿一秒穿越時空進入麥卡倫莊園的故事中,滿足不能出國拍美照的民眾,更能一睹集合法國經典萊儷(Lalique)水晶、皮革、紙藝與書籍裝幀等各式精湛工藝於一體的傳奇之初首部曲(Tales of The Macallan Volume 1)單一麥芽威士忌的風采。

愛丁頓北亞董事總經理白德巍David Pattison表示,「麥卡倫傳奇之初光影藝廊」以17世紀蘇格蘭為背景,在藝術視覺上由英國知名插畫大師Andrew Davidson親自操刀,用木雕版畫技術為麥卡倫精心設計每一章節的插圖,讓前來觀展的民眾都可以一睹大師作品,重拾因疫情而停擺的品味及儀式感。

麥卡倫傳奇之初首部曲(Tales of The Macallan Volume 1)描述John Grant上尉篳路藍縷的傳奇故事,他在1700年以獨特的洞察力,發掘出伊斯特.艾爾奇莊園的潛力,成就1824年以來矗立於此的麥卡倫酒廠,做為一位樹立全新卓越標準的開拓者,他的開拓故事正彰顯近兩百年來麥卡倫堅持卓越、永不妥協的精神。

麥卡倫將傳奇經典六大場景,包含John Grant上尉的莊園、斯佩河畔、豐收的喜悅、大地恩賜、蘇格蘭酒吧及傳奇之初,每一區的場景設計與光影展演完美結合,讓民眾們沉浸在流動交舞的光影中,彷彿被麥卡倫的時空包覆,走入一幅又一幅的藝術作品,感受大地帶來的禮讚。

整個展區最大的亮點則是近2.5公尺高的麥卡倫傳奇之初首部曲(Tales of The Macallan Volume 1)模型,與光影動畫交織展演,透過不同時間點的變化,呈現出不同的樣貌,結合科技與藝術,在這區不論照片或影片,都能拍出彷彿正在進行時空旅行的錯覺,遨遊在沉浸式光影的絢爛變化,以嶄新方式感受麥卡倫的浪漫靈魂與細膩絕美。

麥卡倫傳奇之初首部曲,由麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess精心創作,使用1950年蒸餾的單一麥芽威士忌,歷經70年的醞釀後終於在今年裝瓶,除了帶有木質香料、甜燻木煙和古董橡木的氣息,更完美橋接成熟水果和香料,迴盪著古老的傳奇,精心譜出磅礡的交響樂章。此支酒款全球僅限量350瓶,它的非凡珍稀也讓各國頂級收藏家為之震動。

麥卡倫更與多位不同領域的名家合作,打造經典且風格獨具的包裝,打造傳奇之初首部曲不同凡響的氣勢。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

(時報資訊)