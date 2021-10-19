《富比士》日前公布2021年度全球最佳企業雇主榜單，今年的最佳企業雇主由韓國三星電子奪得榜首，微軟、蘋果、亞馬遜等全球知名企業亦名列前茅，臺灣9家公司上榜，華南金控是臺灣唯一躋身全球最佳雇主之列的金融行業。

《富比士》與市場研究公司Statista合作，訪問全球58個國家與15萬員工，以員工認同、職涯發展、企業形象、內部性別平等及公司競爭力等面向進行評比，挑選出全球750間公司。特別在新冠肺炎疫情肆虐下，針對疫情的因應與照顧員工的政策，對最佳雇主的排名更形重要。

作為華南金控最大子公司的華南銀行，為帶領員工面對疫情，除提撥每位員工3,000元的津貼採購防疫物資，更為所有國內員工投保防疫險及疫苗險。近年來亦大幅提高結婚、生育補助及子女獎助金等多項福利，並定期舉行全行員工健康檢查、親子家庭日與社團活動，全力提供員工完善的工作環境及福利；在薪資與職涯發展部分，除員工年薪平均可達18個月具備專業能力且金融證照齊備的員工，不分年資皆有升等及調薪的機會，表現出色的員工更有機會「五年升任主管」。

受疫情影響，許多公司暫緩徵才措施，惟華南銀行並未放慢腳步，在遵循防疫規範的前提下，今（110）年至今已辦理多場招募甄試，除即將於10月20日報名截止的儲備菁英人才甄選外，華南銀行12月將展開大型徵才活動，請大家密切注意臺灣金融研訓院的招募訊息。

華南金控除入選全球最佳雇主，亦連續多年經台灣指數股份有限公司納入「台灣高薪100指數」及「台灣就業99指數」之成分股。

(時報資訊)