「110年合庫銀行高階主管策勵營」活動於10月15日至16日在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店舉辦，一方面響應政府振興國內觀光旅遊產業政策，另一方面，期藉此能夠激發出更多創意與凝聚內部共識，為合庫銀行永續發展輸入源源不絕的動力。
此次策勵營活動由合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達領軍，率金控、銀行總經理及高階主管參加，以激發高階管理團隊創意量能與帶動業務前瞻性發展為理念，共同探討各項議題。
合庫銀行去（109）年高階主管策勵營由副總經理層級以上參加，對於銀行重點業務的推展策略與具體方案有諸多討論，今（110）年度延續去年活動之精神，續辦「110年合庫銀行高階主管策勵營」，並加入總行單位主管與會，以進行多元交流。會中討論的議題對於合庫銀行未來長遠的發展有相當重要的影響，包含銀行獲利結構，未來資訊、資安與數位化發展，今年新成立的私人銀行部業務規畫，財富管理、法金、信託及外匯業務的拓展，甚至是人才培育與加強國際事務的參與等，內容相當豐富。
合庫銀行在雷仲達的帶領下獲利大躍進，截至110年9月底止，稅後淨利達新臺幣142.5億元，較去年同期大幅成長33％，創歷年新高，資產品質亦持續改善，逾放比率0.21％，為自民國86年以來新低。
合庫銀行亦持續力挺政府政策，榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」、「小型及新創企業融資特別獎」、「新農業產業特別獎」、「中部地區均衡區域發展特別獎」等獎項肯定。在公平待客與社會公益方面，除公平待客獲金管會評比為前20％之優良銀行外，並獲卓越雜誌頒發最佳企業社會責任獎、最佳創新獎，以及今周刊最佳銀色友善獎等獎項，肯定合庫銀行在ESG、金融創新與樂齡安養的努力。
展望未來，合庫銀行的發展藍圖已勾勒的更加完整清晰，合庫銀行將持續提升競爭力，創造獲利，加速實現成為亞洲領先銀行業之願景。
(時報資訊)
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