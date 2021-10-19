以大坪數優質別墅為推案標的的金軒建設，深耕台中10期重劃區多年，今年推出「高峰領袖八期」電梯豪墅，近捷運站及74快速道路等重要交通建設，擁有絕佳地理位置，不僅增值潛力大，而且基地面積370坪只規劃6戶獨棟雙併別墅，是專業人士、企業主換屋置產最佳選擇。

高峰領袖系列是金軒建設在台中10期的代表性作品，現在已推出到了第8期，今年推出的新建案，承襲金軒建設以往小型優質社區的傳統，在370坪的土地面積中，只規劃6戶獨棟雙併別墅，搭配古典巴洛克風格外觀，猶如歐洲城堡般展現磅礡氣勢。

「高峰領袖八期」總共規劃6戶，每一戶的地坪在56～76坪，建坪則為125～142坪，最大的一戶可停6部車，賴昇克說，金軒建設以往的推案都是以小型社區大坪數優質別墅為主，每一個建案都是交由經驗豐富的建築團隊所設計，而且每一棟房子都是當作藝術品般精雕細琢，所以獲得許多菁英人士所喜愛。洽詢電話：（04）2439-2780。

(時報資訊)