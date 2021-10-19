Nutrarex捷康生技是高度指標性的上游保健品公司，以關注人對健康的需求為出發點，供應高端創新的原料成分與專業代工，打造高效鑽石級保健品，獨家代理多種歐美地區與日本的明星原料，結合一流學術界的支持與資源，持續創新研發技術，透過專業視角以及科學理念，為客戶創造市場熱銷產品，是眾多海內外客戶一致指名的垂直整合廠。
捷康生技相信保健品的效性與安全的關鍵在於「原料」，原料是核心，本著對植化素效性的獨到見解與觀點，不競逐代理品牌原料的數目多寡，從全球各地引進獨具功效機轉與深厚底蘊的原料成份，結合廠房自動化生產，提供一站式整合代工。
捷康生技總經理黃品超表示：「市場競爭是好事，競爭是鞭策自己往前走的動力之一，捷康生技的原料產品、代工、和服務是為了提供解決方案並幫客戶創造價值而存在，所以我們的角色是顧問，銷售擺最後，低價搶市從來不是我們思考進入的區塊。」黃品超強調：「產品的有效性是銷售口碑的關鍵。客戶跟我們研發產品時也許會落入首購率的迷思，但我們為客戶看重的是回購率。捷康生技同時關注原料的機轉與整體效性搭配，做為保健食品的上游端供應商，特別挑剔能否為客戶創造價值與市場獨特性，捷康生技想做的是穩健向前邁進，守護客人對產品的期待。」
本次在台北2021年亞洲生技展中，捷康生技盛大展出技術含金量最高的西班牙Solutex專利魚油、藻油和其它獨特原料，近年來台灣市場興起高濃度魚油熱潮且持續受到愛用，正因為大家感受到它的效性和極高品質，Solutex為魚油界的領導廠牌，擁有全球91張專利及獨特超臨界萃取製程，其技術和品質受到醫界與學界一致推崇。
此外，捷康生技創同業先例拋磚引玉，在彰化海邊舉辦「愛海洋、淨灘去」的公益活動，眾多使用Solutex魚油的品牌商大家一起共襄盛舉，清理海灘垃圾物，為台灣環保盡一份心力，回饋給海洋和地球，捷康生技的展位是今年台北生技展不可錯過的傑出展商。
(時報資訊)
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