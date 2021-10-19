隨著疫情降級國人開始出遊，獨具特色的旅遊景點成為國旅市場最大的賣點。力麗集團飯店事業群旗下、位於南投日月潭的「力麗儷山林會館」，獨家擁有在日月潭邊的湖景釣魚房，主打在陽台就可以直接釣魚，近期已成為網路熱門討論話題。

社群媒體盛行，很多人在網路上看到國外朋友分享，到某個景點遊玩，一早起床在飯店的房間陽台，拿起釣竿就開始釣魚，多麼愜意，讓許多人嚮往。不過，現在不用出國，在國內也能有如此特別的體驗，位於南投日月潭的力麗儷山林會館，是日月潭湖景第一排的飯店，位於3樓有8間面向日月潭的湖景房，不僅可欣賞日月潭美麗的景色，更可直接在陽台釣魚，而且飯店還很貼心，可提供釣竿使用，釣魚後可直接請飯店主廚幫忙烹飪，享受與眾不同的樂趣。

力麗集團飯店事業群旗下飯店分布不同城市，各具特色。宜蘭有力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及神木園及加入國際品牌的宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮的力麗華美達安可酒店、往南至墾丁有力麗儷山林會館墾丁館、而中部位於南投日月潭則有力麗哲園飯店日潭館、月潭館、力麗儷山林會館日月潭館及2022年即將開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。

力麗儷山林會館日月潭館，以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」，一走進飯店就能聞到淡淡的檜木香，是日月潭唯一在湖邊的飯店，也曾是國外貴賓訪台指定下榻之處。目前推出「SUP好好玩住房專案」，入住力麗在日月潭的飯店含兩客早餐，還有專業SUP教練進行立槳衝浪體驗教學及裝備，專案優惠只要7,999元起。

此外，也提供包船遊湖，獨木舟、鴨子水上電動船等多項活動，可體驗日月潭多重享受的樂趣。力麗觀光官方網站：http://www.lealeahotel.com。

(時報資訊)