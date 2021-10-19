林口新創園去年與以色列最大創育機構SNC簽約建置Taiwan Innovation Finder臺灣創新搜尋器（簡稱TIF），借鏡以色列創新搜尋器架構與經驗，整合新創公司、育成中心、加速器、研發中心、投資人、企業和社群等，為台灣新創生態系開創快速媒合平台，並加入從以色列創新搜尋器為首的全球創新搜尋器聯盟，與美國密西根州、紐西蘭、泰國等資源相互串連，今年3月啟動，為台灣團隊引進更多元的國際合作機會。
即日起，TIF與全球搜尋器夥伴同步進行全新改版，新介面設計不僅有效提升用戶體驗，新增的互動式視覺圖表也更加智慧化，將近期熱搜趨勢與產業數據輪廓一覽無遺。TIF計畫主持人龔仁文說明，「這次改版是依據全球使用者的體驗回饋來進行系統與介面的優化。自Delta變異病毒爆發疫情以來，市場急需一鍵快速搜尋各國最新科技的工具，而光就以色列的Finder來看，平均單月就有65,000筆以上的搜尋次數，其中有八成是自然流量，五成來自國外使用者，再次證明Finder系統廣受全球使用者喜好的程度。」
(時報資訊)
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