美中關係露出曙光，加上東南亞疫情降溫，上周新興亞股受此激勵，除泰國股市微幅下修外，多數新興亞洲市場周線皆上揚。上周表現相對強勢的前三市場分別為菲律賓、雅加達、印度，周線漲幅為4.4％、2.3％、2.1％。

　上周外資加碼最多的前三市場為印尼、泰國、印度，淨流入資金為3.4億美元（以下貨幣單位皆為美元）、2.8億、1.6億；印尼暫居10月以來的吸金王，泰國已連8周吸引資金淨流入。淨流出最多的前三國家為南韓、越南、菲律賓，金額為10.4億、0.3億、0.1億。

　中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，近兩個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。

　雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。

　中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，聯合國氣候會議即將於11月於蘇格蘭格拉斯哥召開，預料各國領袖將加大減碳壓力，討論提高綠能布建速度，再生能源短期具表現空間。

　另一方面，電動車在全球主要政府政策支持下，加速攻城掠地，市場競爭激烈，各大廠商均積極擴大產能，有利電動車相關供應鏈產品出貨動能升溫。

(時報資訊)

#再生能源 #半導體

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29188.60 +163.14(0.56%)
12:56
南韓KOSPI
3026.91 +20.23(0.67%)
12:56
香港恆生
25719.29 +309.54(1.22%)
13:01
上證指數
3596.66 +28.52(0.80%)
13:01
深圳成指
14495.80 +145.78(1.02%)
13:01
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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