近期通膨議題占據媒體版面，讓市場訊號波動不已。凱基投信認為，通膨不會改變長期復甦趨勢，目前的物價上漲並非是全球一致的現象，除了美國之外，其他成熟國家的通膨狀況並不明顯，整體評估只要持續提高疫苗覆蓋率，眼前的就業、經濟等問題可望趨緩或甚至穩中求進；市場波動未明之際，建議可以運用「斜槓投資策略」，掌握兼顧收益與成長的多重資產題材，提升資產配置的靈活度，也可望為投資組合增添收益空間。
凱基收益成長多重資產基金經理人李怡勳表示，市場景氣周期的轉折點通常較難預判，若可配置具備收益與成長策略之資產，有助分散單壓個別資產所產生的波動風險；此外，單一資產可獲取的資本利得和息收空間相對單一性，若採取收益成長策略，可廣納更多收益和資本利得來源，如：成長股搭配掩護性買權、高收益債券及投資等級債券等；利用斜槓多元的配置，建立較穩定收益來源的同時，亦可透過掩護性買權和投資等級債券增添抗跌的特性，且當風險情緒轉佳時，成長股和高收益債也有機會帶來不錯的資本利得。
李怡勳指出，就美股市場來看，前一波企業回購庫藏股及併購交易仍顯熱絡，美股維持買盤力道，惟因年底前全球天災頻傳、原物料上漲等波動因子，導致美股震盪現象較為頻繁，但隨著疫苗施打率增加及經濟活動重啟，景氣及企業獲利展望維持正面，企業體質有機會持續改善，長線仍看好成長股市的走向。
凱基收益成長多重資產基金目前投資範圍鎖定北美地區，藉由「成長股、掩護性買權、高收益債券、投資等級債券」的混搭組合，致力求成長、穩收益、重品質的投資目標，隨著景氣動態調整，不僅可掌握機會，也能夠調節風險機率，追求長期穩健的總回報空間。
展望後市，李怡勳表示，通膨疑慮再起，金融市場偏震盪格局，鼓勵穩健型投資人更可向收益型資產靠攏，或增加多重收益資產的配置機會，較有望爭取現金流與資產增益的機會。
(時報資訊)
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