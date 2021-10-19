隨著金融科技（FinTech）發展趨勢及數位化的浪潮，聯合信用卡處理中心宣布，即將推出文字客服機器人服務。
聯卡中心指出，聯卡中心在2020年推出「聯卡e客服」APP服務，將服務和訊息遞送到使用者的手機，拉近與特約商店及消費者的距離，並具備線上文字客服功能，貼合行動載具與社群媒體的使用習慣，可以線上與服務人員文字對談。
今年則是將服務升級，11月起將透由「聯卡e客服」APP或聯卡中心官網連結提供文字客服機器人功能，因應疫情期間民眾諮詢申請習慣的改變，在既有服務管道外，提供使用者透過文字機器人對談的方式溝通，打造更方便安全的業務查詢、諮詢環境。
聯卡中心文字客服機器人功能，除了推薦熱門資訊供使用者可以快速地查閱外，針對聯卡中心各項業務也有詳盡的說明。不管是申辦刷卡機、交易操作問題或是特約商店資料變更，還是最近最夯的數位振興五倍券特店接受使用等議題，都能透由文字客服機器人獲得答案。
除了支援文字機器人即時對談功能，也提供特約商店自助申請及查詢功能，透過手機應用程式、電腦網頁，隨時隨地都可以完成零接觸的客戶服務。
聯卡中心指出，近年來各企業機構紛紛投入建置客服機器人的自動服務機制，將業務訊息，轉化為「問題─答案」的形式呈現，提供更優質及有效率的服務。聯卡中心近年致力打造數位化金融環境，陸續建置身分驗證平台、數位錢包等各項線上作業服務，加深與市場及特店連結。
聯卡中心指出，以30多年的支付卡產業處理經驗，編整信用卡業務資訊建置文字客服機器人資料庫，透由聯卡中心官網及「聯卡e客服」App即可體驗到更快速及便利的服務，也讓使用者的問題能即時獲得回應與參考資訊。
聯卡中心指出，未來也將規劃將結合社群媒體，擴增更多樣化的服務管道。另一方面，則將持續精進調整機器人資料庫，讓使用者能獲得更佳的感受。
(時報資訊)
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