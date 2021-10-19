隨市場對美國縮表的不確定性大幅度消除，股市將回歸基本面。投信法人指出，根據統計，2021年第二季S&P 500企業中有86％公司的營收與獲利優於預期，其中營收平均年增率為26％，獲利年增率為97％，在企業強勁的基本面支撐下，美股後市仍將震盪走高，短線若遇較大拉回皆是良好的買點。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，有鑑於近期一連串天災事件，政策方面對於永續與氣候變遷的關注將快速升溫，包括美國總統拜登重申競選承諾、歐盟執委會的Fit for 55計畫、甚至大陸與亞洲國家都會加速相關政策制定，為滿足更積極的減碳計畫和巴黎協定的溫度目標，料未來每年相關投資會再增加三至四倍，永續概念的成長股將是未來主流。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，只要美股企業獲利持續向上成長，將為股市帶來一輪又一輪的多頭攻勢，延續本波長期多頭行情。

在操作方面，建議「取長補短」，聚焦長期獲利穩健向上的資產。積極型投資人，可優先布局受惠景氣復甦或企業擴大資本支出的機器人、AI人工智慧等創新科技基金；穩健或保守型投資人，可偏重在長期需求大或具政策利多支撐的精準醫療、水電瓦斯基金。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美國逐步恢復到常態生活，美國景氣亦回歸基本面，經濟復甦力道強勁，尤其從美股頻頻創下新高亦可得到應證。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，觀察2013年縮減購債恐慌期、縮減購債恐慌過後與縮減購債正式啟動三階段，MSCI資訊科技指數與MSCI世界指數表現，可看出MSCI資訊科技指數在縮減購債前後報酬率更勝世界指數，因此仍看好科技股後市表現。

(時報資訊)