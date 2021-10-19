近期全球股市震盪，投信法人分析，包含美國聯準會將縮減購債等利空影響。展望後市，建議不同風險屬性的投資人，可以分別以投資級多元債、全球股債多元資產，以及永續投資股票型基金等，伺機掌握投資機會。
施羅德投信認為，保守／穩健型投資人宜以投資級多元債券作為核心資產。
施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，市場投資氛圍在股市高檔震盪下轉趨謹慎，國際資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆，加上疫情仍然不時干擾金融市場，因此，建議適合作為核心部位的多元複合型債券，是投資重點。
第一金投信認為，按經驗，市場將分三階段反應縮減購債帶來的衝擊，擔心短期波動風險的投資人，可配置金融、能源、公用事業等景氣受惠股，而穩健積極型投資人，可留意創新科技類股或台股大跌加碼的機會。
操作布局上，看好金融、能源、公用事業等景氣受惠股，相對抗震；而本益比較高的科技類股、台股，震盪相對較大，不過，只要基本面不變，未來正向反應的機率仍高，投資人不妨留意大跌加碼的機會。
安本標準投信投資長彭炫通表示，疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，類股操作上，永續概念的成長股將是未來主流，適合長線保護短線，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。 日盛投信指出，建議投資人第四季投資重心可放在具基本面優勢的股票型基金。
(時報資訊)
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