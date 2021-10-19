美國第三季企業獲利報佳音，帶旺美股多頭樂章，道瓊工業指數上周在金融類股領軍大漲帶動下，改寫6月以來最佳單周表現，並順勢擄獲國際資金關愛目光，根據最新統計，美股基金上周以58.43億美元的淨流入金額重返全球股票吸金之冠，全年累計資金淨流入金額來到2,904億美元；歐股基金受惠亮眼企業財報，轉流入1.03億美元，揮別先前連三周失血窘境。
美元近期走勢轉強，雖對整體新興股市形成壓力，但仍不減資金對亞股的熱情，新興亞洲基金已連續九周吸引國際資金進駐，上周淨流入金額再翻倍擴大至16.55億美元。
另外，在布蘭特原油價格持續創高激勵下，歐非中東基金已連續三周吸金，上周再流入1.4億美元。
摩根美國科技型產品經理張致寧指出，通膨蠢蠢欲動，加上疫情持續發展，都會干擾投資氣氛，但市場永遠不缺亮點，特別是挾著企業財報和經濟數據優於預期雙優勢的美股基金，上周備受國際資金青睞，僅單周便湧入58億美元，全年累計資金淨流入也在近三周湧入拉抬下來到2,904億美元，反映現階段國際資金相對聚焦的重點。
美國財報季在金融股領軍下開局強勁，企業在經歷過第二季的成長高峰後，分析師仍樂觀預期標普500指數在第三季度仍有近三成的獲利年增率，仍優於疫情前的長期平均水準。以類股來看，則以景氣循環高度連動的能源、原物料、工業與科技等的成長幅度較高。
市場氣氛轉趨樂觀下，加上進入美股第四季傳統旺季，又有美國企業財報和經濟數據提供強勁支撐，都為近期美股基金大添資金魅力。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期總體經濟的利多因子包括了經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄與財政利多可期、勞動市場改善，對包括美股在內的風險性資產有正面支撐作用。在風險方面，則有如通膨上升、貨幣政策緊縮、利率有上彈空間、地緣政治風險與大陸政策的不確定性等因素。
(時報資訊)
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