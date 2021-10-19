美國第三季財報開局報喜，聯準會（Fed）將縮減購債及通膨利空鈍化，激勵全球股市反彈，隨疫苗覆蓋率提高，美國11月8日起將取消完整接種疫苗外國旅客入境限制，有助經濟復甦動能延續，緩解供應鏈短缺，但景氣步入中期循環階段後，波動恐加大，投資布局價值及成長類股均衡的美國平衡型基金為核心首選，降低投資組合波動且不錯失市場漲升行情。

　根據理柏資訊統計台灣核備境外平衡型基金績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來台幣計價漲幅10.24％，居同類型第一，近一個月歷經市場震盪也相對抗震，逆勢上揚近2％，近一年漲幅16.45％，領先同類基金平均，展現隨漲抗跌穩健防禦能力。

　理財專家指出，該基金產業佈局上，8月底健康醫療產業配置佔比約12％，觀察生醫產業併購增溫，且第四季將迎來醫學年會旺季，及結構性需求強勁，將帶動生醫股後續表現。

　理財專家說明，今年來表現最突出的能源股也貢獻該基金不少，多家國際機構皆預估，今年底前全球原油供需都將緊繃，且歐亞電力與能源危機日益嚴峻，推動冬季來臨前的石油需求。美國原油期貨七年來首次收於80美元之上，能源股受惠，該基金主要能源持股的埃克森美孚石油，今年來漲幅逾五成，雪弗龍逾三成漲幅。

　該基金保有短天期美國公債部位，市場大幅波動發揮抗震效果，及高收益債部位挹注基金收益水準。

　財富管理業者分析，觀察富坦穩月收基金上半年布局，側重與景氣連動性較高的價值及循環類股，完整掌握價值類股補漲行情，下半年持續強化基本面分析，藉由價值選股廣泛納入成長及價值標的，在許多金融資產處於評價面緊繃狀態下，凸顯該基金彈性資產配置的功效，防禦抗震力表現突出，淨值更穩健成長，保有年化配息率近6％收益水準，適合作為投資核心配置。

(時報資訊)

#基金 #波動 #美國

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