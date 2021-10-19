美國第三季財報開局報喜，聯準會（Fed）將縮減購債及通膨利空鈍化，激勵全球股市反彈，隨疫苗覆蓋率提高，美國11月8日起將取消完整接種疫苗外國旅客入境限制，有助經濟復甦動能延續，緩解供應鏈短缺，但景氣步入中期循環階段後，波動恐加大，投資布局價值及成長類股均衡的美國平衡型基金為核心首選，降低投資組合波動且不錯失市場漲升行情。
根據理柏資訊統計台灣核備境外平衡型基金績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來台幣計價漲幅10.24％，居同類型第一，近一個月歷經市場震盪也相對抗震，逆勢上揚近2％，近一年漲幅16.45％，領先同類基金平均，展現隨漲抗跌穩健防禦能力。
理財專家指出，該基金產業佈局上，8月底健康醫療產業配置佔比約12％，觀察生醫產業併購增溫，且第四季將迎來醫學年會旺季，及結構性需求強勁，將帶動生醫股後續表現。
理財專家說明，今年來表現最突出的能源股也貢獻該基金不少，多家國際機構皆預估，今年底前全球原油供需都將緊繃，且歐亞電力與能源危機日益嚴峻，推動冬季來臨前的石油需求。美國原油期貨七年來首次收於80美元之上，能源股受惠，該基金主要能源持股的埃克森美孚石油，今年來漲幅逾五成，雪弗龍逾三成漲幅。
該基金保有短天期美國公債部位，市場大幅波動發揮抗震效果，及高收益債部位挹注基金收益水準。
財富管理業者分析，觀察富坦穩月收基金上半年布局，側重與景氣連動性較高的價值及循環類股，完整掌握價值類股補漲行情，下半年持續強化基本面分析，藉由價值選股廣泛納入成長及價值標的，在許多金融資產處於評價面緊繃狀態下，凸顯該基金彈性資產配置的功效，防禦抗震力表現突出，淨值更穩健成長，保有年化配息率近6％收益水準，適合作為投資核心配置。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：