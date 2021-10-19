近期大陸恒大事件及聯準會（Fed）退場訊號，美債利率與VIX指數同步攀升，引發金融市場震盪，主要信用收益資產表現受到影響，特別股表現雖小幅拉回，但景氣維持正向，企業資金充沛，仍有利特別股表現，短線回檔使得評價面更具吸引力，有利把握機會伺機布局。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，Fed確立QE（量化寬鬆）退場時程，代表對景氣正向發展的預期，美債利率溫和走升，基本面復甦支持，且企業現金水位高於過去水準，股利發放有充沛資金，有利特別股表現。觀察8至9月特別股發行清淡，但訂價仍強勁，創新低的發行利率，也反映投資者對收益率的需求仍強勁，具息收優勢及穩定派息資產，持續獲市場關注。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，近期特別股評價面在利差由低檔擴大後，短期出現吸引力，持續寬鬆下利差可望在均值附近盤整，但中長期來看仍有向下收斂空間。

根據Morgan Stanley在9月公布的研究報告顯示，全球特別股目前價值面並不貴，利差水準也多比2018年高，特別股具有較佳的利差水準，中長期投資價值浮現。

基金投組配置策略上，以布局浮動利率、固定轉浮動利率標的，加上放空公債期貨，以期降低利率風險，及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業，但須留意特別股市場波動風險。

邱郁茹指出，就利差狀況來看，現階段特別股利差擴張至329點左右，已與高收益債相當，特別股相對具投資吸引力，反彈機會可期。從特別股發行產業來看，以美國銀行業而言，管理階層對未來增長仍持樂觀態度，未來貸放活動復甦將有助銀行營收增加，加上多數銀行的淨沖銷佔貸款比低於疫情前水準，產業基本面仍穩健向好，特別股後續仍有望吸引資金進駐。

(時報資訊)