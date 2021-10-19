理財教育扎根從小做起，元大金控暨元大文教基金會發揮金融核心職能，連續四年舉辦元大理財日活動，邀請元大同仁組成理財志工講師團隊，10月15日與彰化縣二林鎮廣興國小四年級與六年級的25位學生在空中理財教室交流，元大講師以時下最熱門的五倍券作為開場，從貼近生活消費行為，引導孩子們成為聰明消費者，並了解金錢規劃及聰明理財重要性，落實普惠金融，培養正確金融素養，透過教育向下扎根。

「小朋友們，拿到五倍券要怎麼使用呢？」來自元大投信通路事業部的理財講師一拋出開場白，彰化廣興國小的學童們就開始熱烈討論，「我要買文具！我要買玩具！」講師運用非常生活化需求教導重要的基礎理財觀念，在金錢資源有限前提下學習記帳、開源節流，並把錢花在刀口上，減少衝動消費，強調儲蓄的重要性。講師更與同學分享：增加閱讀、學習語言甚至是培養一技之長，「厚實自身經歷、投資自己才是穩賺不賠的投資！」

廣興國小校長吳寶嘉表示，元大志工在理財活動中與孩子們分享「想要」及「需要」的不同，啟蒙更多理財知識，謝謝元大近年透過各種活動，挹注資源送暖到學校，善盡企業社會責任。

元大理財日活動自2018年開辦，已舉辦過13場活動，統計有183位元大理財志工，帶領477位學童邁開理財第一步。

(時報資訊)