正大聯合會計師事務所將於10月21日舉辦「勞資爭議預防及勞資爭議處理因應實務」線上教育訓練課程，由正大特約講師林建銘針常見勞資爭議的樣態與爭議點進行解析。

正大表示，勞資爭議的種類與處理途徑多樣，透過知己知彼策略，在知己方向，讓企業了解作了什麼以進行自我檢視。在知彼方面，則需去了解勞工爭議什麼？判斷勞工到底要的是什麼？以了解勞工需求。

因應疫情社交距離規範，本次課程方式採以線上進行，使用軟體Webex。報名方式可至正大聯合會計師事務所官方網站（http://www.grantthornton.tw/）最新課程線上報名或Email至[email protected]。

洽詢電話：（02）2789-0887分機167，蕭先生（Email：[email protected]）。

(時報資訊)