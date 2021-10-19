正大聯合會計師事務所將於10月21日舉辦「勞資爭議預防及勞資爭議處理因應實務」線上教育訓練課程，由正大特約講師林建銘針常見勞資爭議的樣態與爭議點進行解析。
正大表示，勞資爭議的種類與處理途徑多樣，透過知己知彼策略，在知己方向，讓企業了解作了什麼以進行自我檢視。在知彼方面，則需去了解勞工爭議什麼？判斷勞工到底要的是什麼？以了解勞工需求。
因應疫情社交距離規範，本次課程方式採以線上進行，使用軟體Webex。報名方式可至正大聯合會計師事務所官方網站（http://www.grantthornton.tw/）最新課程線上報名或Email至[email protected]。
洽詢電話：（02）2789-0887分機167，蕭先生（Email：[email protected]）。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：