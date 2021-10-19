甫獲臺灣保險卓越獎公益關懷專案企劃金質獎肯定的合庫人壽，支持家庭照顧者已邁入第九年，自新冠肺炎疫情延燒以來，合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會不斷以創新方式支持家庭照顧者，10月15日則邀請多位實力派歌手為家庭照顧者線上獻聲。更難得的是，還邀請到14位縣市首長及全國114個家庭照顧者支持服務據點，一起線上為長照家庭加油打氣，讓家庭照顧者的防疫新生活更精采。

面對防疫新生活，合庫人壽總經理沈玫君強調，「守護身體、心理及社交健康，即使在家也要動起來、隨時正面思考笑起來。」

為了推廣防疫理念，除邀請合庫、土銀、淡一信、基一信、台中二信等合作通路外，此次也力邀全國各縣市一起參與，包括桃園市長鄭文燦、臺中市長盧秀燕、臺南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、苗栗縣縣長徐耀昌、彰化縣縣長王惠美、南投縣縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣縣長翁章梁、屏東縣縣長潘孟安、臺東縣縣長饒慶鈴、花蓮縣縣長徐榛蔚、澎湖縣縣長賴峰偉、連江縣縣長劉增應等縣市長，於百忙之中一同響應「守護健康一起來」串聯影片拍攝行列，為家庭照顧者集氣，推動防疫下的聰明照顧新生活。

今年4月合庫人壽與家總共同發起「樂活自在」計畫，可透過線上平台定期評量身心狀況、提供個人處方籤鼓勵國人及家庭照顧者培養健康習慣，不到半年，參與人數已破500大關。

10月15日當晚六點，由知名電台「活力DJ」主持人阿娟、合庫人壽總經理沈玫君、家總秘書長陳景寧、年度公益形象大使彭佳慧、鄭進一、龍千玉、曾沛慈、荒山亮等多位實力派歌手，以及九位素人家庭照顧者組成的「守護PLUS舞團」一同在合庫人壽YouTube與FB、Line TV及ishowlife同步直播線上演唱會齊聲支持照顧者，透過動人的歌聲與充滿活力的舞團表演，為照顧者獻上祝福、力挺照顧者。

沈玫君表示，合庫人壽亦陸續推出結合樂活安養理念的保險商品，為消費者建立財務安全與退休保障的防護網，安心迎接老後生活。

(時報資訊)