臺大進修推廣學院首度開辦「從厚數據讀懂產品設計－健康產業之洞察」線上研習課程，11月5日前報名並繳費者可享特別優惠，有意於推廣健康產業與產品之民眾可報名參加，課程相關資訊可至「臺大推廣教育網」查詢。
健康產業與一般產業不同之處，在於各項產品的設計多需整合不同領域的專業知識。對於產業界或初創業者而言，若能透過具體且有效的方法取得相關知識，往往可以事半功倍並有效快速跨越入門門檻，提早洞察健康產品設計之關鍵。
該課程以使用者經驗之方法論為基礎，串接入門的產品設計原理進行講授以及實例分析，讓學員能快速掌握健康產業產品設計之重要元素。
課程涵蓋「健康產業產品設計：未滿足需求定義」、「需求挖掘與概念篩選」、「使用者經驗脈絡」、「厚數據創新與典型人物誌」等四個主題，共12小時的專題講授，以及四小時「使用者定義與價值重構」的工作坊進行雙向互動，理論實務並重，期能引導學員以使用者經驗脈絡之角度，提升分析與設計健康產業相關產品之能力，洞察健康產業之產品設計。
該課程自11月28日起授課，採線上教學模式，讓學員得免於奔波，在家安心防疫也能輕鬆學習，對於健康產業與健康產品設計與推廣有興趣者可報名參加。
(時報資訊)
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