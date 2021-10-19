受到大陸恒大債務危機、美國債務上限擔憂和美債10年期殖利率走升等因素影響，市場情緒轉趨保守，近期全球股市呈現拉回整理。不過，法人表示，目前全球股市資金行情未見消退、且疫後經濟持續復甦帶動相關產業蓬勃發展，建議可透過環球股票策略聚焦重點產業，掌握包括營運升級、AI科技和消費大潮等熱門主題投資契機。

柏瑞投信指出，隨著疫後經濟持續復甦，應運而生的投資主題機會令人目不暇給，包括電動車、潔淨能源、醫療生技和AI科技等產業表現都相當吸睛。全球股市在企業獲利增長的支撐下，從一枝獨秀轉變為百花齊放、輪動加速，吸引資金持續流入全球股票型基金。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，目前無論是從當前市值機會，或是從資金面和評價面來看，全球股市仍有投資的機會，因此環球股票策略可作為參與市場熱門題材的輪動機會，還能搭上ESG的投資熱潮。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，在操作策略上，不妨採取M型布局策略，聚焦在高技術密集、高獲利成長的AI人工智慧、金融科技等科技產業，以及長期需求穩健增長、股利率高的水電瓦斯等公用事業。前者受到原物料價格上漲的衝擊較輕微，後者屬護城河型產業、波動度偏低。

(時報資訊)