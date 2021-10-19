根據統計，1970年以來，全球股市第四季上漲機率高達近八成，在歷經9月全球股市下修後，投信法人評估現在正是買進良機，並建議以受惠破壞式創新科技成長爆發力的智慧生活相關基金優先布局。

全球股市9月份利空訊息雜陳，主要風險為限電與供應緊缺，所引發的停滯性通膨與消費動能減緩，次要風險為美國債務上限、恒大問題等，加上第二季後經濟不再上修、第三季經濟驚奇往下轉負，皆顯示市場對景氣看法保守，不過，9月全球股市下跌約5％，已加速反應上述利空，10月上半市場的整理期將進一步消化，前波的修正，正提供10月逢低好買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，雖然近期面臨美國債務上限以及恒大債務危機等問題，但皆屬區域性事件且暫無蔓延危機。

另就央行的態度分析，Fed雖然在今年底前可能進行縮減購債，但其所代表的意義只是市場資金變多的幅度下降，而不是資金變少，另一方面，大陸在經濟放緩壓力下，後市潛在貨幣寬鬆的機會，亦即市場資金仍算充裕。且就歷史經驗來看，縮表從談起到實行，股市不見得轉弱，投資人無需過度擔憂，反而應該趁低檔撿便宜。

就類股操作建議，蘇聖峰表示，從中期角度看，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三至五年，半數以上產業仍能找到切入點，這會持續反應在優質企業營收與獲利的擴張上，若第四季預期降低、或明年上半年展望也降低，反而提高2022年的上檔空間。

科技股方面，優先挑選基本面能見度較高的績優股；消費股方面，布局有長期題材的個股，看好電商、支付類股的成長動能；金融股是re-open或是利率上揚概念中較好的選擇；醫療股方面，可以較具成長潛力的數位醫療、醫材為切入點。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，疫情趨緩下全球經濟可望解封，半導體產業可望復甦，而5G、AI、金融科技FinTech仍為長多趨勢；金融科技FinTech是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率，因而形成的一種經濟產業，也是屬於看好的新創科技產業之一。

整體而言，大型龍頭企業具備創新的特質與營運相對穩健的特性，因此仍是未來市場聚焦的主流。軟體、FinTech及擁有創新模式的相關美國企業股價仍將維持長期走升的趨勢。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，揮別震盪9月，美股有望迎來新契機，統計過去20年VIX波動指數各季度變動，美股第三季往往波動較大，但進入第四季後將於趨於穩定，加上標普500指數自1928年第四季漲幅達2.68％，上漲機率高達73％，均明顯優於其他三個季度，預期旺季行情有助於美股漲勢續航。

(時報資訊)