二極體市場需求持續暢旺，國際IDM大廠馬來西亞產能大幅受限後，訂單大幅移轉到強茂（2481），法人指出，強茂下半年接單已滿至2021年底；且在車用晶片供給增加下，搭配使用的二極體出貨也看增，強茂有望同步搭上車用晶片商機，法人估計，強茂下半年營收有機會繳出優於上半年的成績。

受惠消費性、工控與車用等各式終端需求強勁，二極體產品出貨暢旺，加上原材料漲價，產品單價提升，帶動強茂2021年營收出色，9月營收12.50億元，月增1.52％、年增26.27％，前9月營收104.34億元，年增39.26％；獲利成長同樣驚人，上半年獲利8.55億元，較2020年同期成長1.14倍。

電動車、資料中心與5G等需求帶動下，國際IDM大廠及台灣二極體廠接單動能強勁。下半年國際IDM大廠產能因疫情衝擊馬來西亞，二極體交期、價格同步大增，訂單開始出現移轉效應，強茂受惠。

另一方面，晶圓代工廠傳第四季拉高車用晶片產能，緩解缺貨狀況，法人表示，強茂已卡位全球一線車廠供應鏈，將可望受惠、迎淡季不淡表現。

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(時報資訊)

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