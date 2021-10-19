台股上市電子指數重回月線，往季線靠攏，電子股持續成為資金匯集焦點，法人看好PCB股華通（2313）及第三代半導體題材的台半（5425）未來展望，特別投信內資買超積極。
華通18日股價跌0.1元，跌幅0.27％，收在37.05元，守住月線。投信18日買超551張，外資則賣超1,000張，兩方資金看法不同。
台半18日上漲4.9元，漲幅7.45％，收在70.7元，股價盤中一度挑戰季線，惟尾盤略微失守。投信18日買超304張，為連14日買超，投信多方續航力強勁，至於外資反手賣超2,381張，為連二日賣超。
華通第三季合併營收175.53億元，季增42％，年增4％，營收小幅優於預期，法人看好華通已擺脫上半年營運低潮期，開始隨著大客戶新品齊發，稼動率、良率、拉貨順暢度符合預期，挹注獲利正向。
近期第三代半導體產業躍為台股交易重心，二極體製造商台半也受此激勵，股價止跌反彈走揚，有望挑戰季線。台半9月合併營收12.35億元，年增32.04％，月增11.24％，第三季合併營收34.41億元，年增29.92％，季增6.05％。
(時報資訊)
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