18日台股震盪整理走勢，加權指數收16,705.46點、跌幅0.45％；嘉晶（3016）、昇貿（3305）兩檔電子業績股帶量攻堅行情，嘉晶股價收高92元、上揚5.26％，昇貿收盤價59.1元、漲幅達4.79％，帶動相關認購權證交投活絡。

嘉晶2021年前9月營收36.97億元，年增幅23.12％，9月營收4.57億元，月增幅1.49％及年增幅36.91％。2021年上半年稅後盈餘1.38億元及EPS0.49元，優於去年同期獲利0.44億元及EPS 0.16元；第二季稅後盈餘0.92億元及EPS 0.33元，高於去年同期獲利0.21億元及EPS 0.08元。

嘉晶今年業績主要受惠功率半導體晶圓代工需求強帶動磊晶矽晶圓出貨成長，下半年業績有機會逐季增加，法人看矽晶圓市場價格上漲趨勢到明年。18日法人買超嘉晶1,830張，外資即買超1,747張，也是連三日加碼，10月來外資買超量3,115張。

昇貿2021年前9月營收57.11億元，年增幅54.84％，9月營收8.06億元，月增幅13.49％及年增幅33.58％。2021年上半年稅後盈餘2.66億元及EPS 2.24元，大幅優於去年同期獲利0.48億元及EPS 0.41元；第二季稅後盈餘1.44億元及EPS 1.20元，強過去年同期獲利0.37億元及EPS 0.31元。

錫製品廠昇貿主因出貨量成長及金屬價格上揚，市場看好來自電源新客戶拉貨、低軌衛星需求升溫等，有利於第四季整體業績成長動能。外資短線進出昇貿，14日買超938張、15日賣超1,317張，18日大舉買超4,028張，10月來法人買超量3,430張，外資及自營商各累計買超2,462張、968張。昇貿股價自10月5日波段低檔49.4元累計反彈近兩成，將挑戰前高7月26日的62.4元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意