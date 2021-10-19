中國大陸自9月底實施嚴格能耗雙控政策以來，原物料及能源價格上漲已成為趨勢，塑化龍頭廠台塑（1301）、南亞（1303）同屬受惠族群，惟18日股價不同調，台塑上漲0.44％，收在115元，股價連二日上揚。南亞則小跌0.78％，收在88.5元，股價近期呈現一日漲一日跌現象。

觀察三大法人動向，三大法人對台塑、南亞呈同步買超動作，在台塑部分，外資買超186張，投信買超509張，自營商買超98張，合計買超793張。在南亞部分，外資買超469張，投信買超97張，自營商買超76張，合計買超642張。

法人指出，中國大陸多個地方省份在嚴厲的雙控考核壓力下，開始透過行政命令的方式，針對高耗能高排放產業進行全面性的限產規範，由於石化產品彼此之間環環相扣，單一環節出了問題，往往導致整體產業供應全面緊縮。

法人認為，不論是從缺煤角度切入，或是能耗雙控角度出發，氯鹼產業鏈作為兩高的代表，都將首當其衝，影響產品包含PVC、電石、燒鹼等。

按照Platts蒐集資料來看，目前約有10～15％ PVC產能已經因此停車，後續伴隨電價上漲，將對MTO（天然氣甲醇烯烴製程）業者，以及非自備電石業者的生產成本，帶來重大影響，進而使其退出市場，導致整體市場供應進一步轉緊。

法人持續看好相關產品價格後續走勢，缺煤與能耗雙控等結構性因素，仍將繼續影響整體產業展望。長期而言，正面看待塑化價差維持高檔，產業格局改善的烯烴產業鏈與部份芳香烴產品，包含PVC、EVA、BPA、2-EH，台塑及南亞受惠。

台塑前三季稅後純益545億元，年增4.84倍，EPS為8.56元。南亞前三季稅後利益638.3億元，年增3.7倍，EPS為8.05元，台塑與南亞前三季獲利與EPS都已超越去年。

(時報資訊)

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