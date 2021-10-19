美元指數雖在聯準會（Fed）預備在2021年底到2022年中進行縮減購債的背景下，自6月起走出了中期的多頭趨勢，然近期卻遭遇兩大難題。

其一是美國第三季財報季由高盛的亮眼財報，領軍銀行股大漲，帶動美股四大指數上周全數收紅，道瓊創6月來最佳單周表現，使投資人風險意識大減，讓更多資金投入國際股市。

其二是美國證券交易委員會（SEC）本周將掛牌美國首支比特幣期貨ETF。加密資產管理公司Valkyrie，15日提交註冊申請文件，那斯達克交易所已同意，目前只剩美國SEC的批准，這也讓市場熱錢紛紛投向比特幣，帶動比特幣突破6萬美元大關，相對地美元指數就表現清淡。

另一讓美元指數期貨漲勢趨緩的原因是，美國總統拜登上周正式簽署法案，將美國舉債上限提高4,800億美元，且債務違約期限可推遲到12月初，讓美國暫時避免陷入債務違約危機，也讓美債殖利率不再大幅攀升，美元指數則進入橫向整理格局。

此外，白宮宣布11月8日起將取消對已完整接種疫苗的外國旅客入境限制，包括陸路邊境和航空旅行，這將有望提振未來幾個月旅遊業，使航空燃油需求上升的預期加劇，對通膨的擔憂也將反映到美元指數的長期趨勢。

總結以上，近期零售銷售數據優於預期，降低投資人的避險意識，美元指數期貨呈5日線、月線間的狹幅震盪，然而零售銷售數據表現主要還是受惠物價上漲，因此市場上通膨導致的升息預期還是存在，美元指數期貨短線上正處於適合逢低正面看待的機會。（凱基期貨研究發展部提供，方歆婷整理）

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