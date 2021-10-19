美國聯準會（Fed）9月份會議紀要指出，與會官員普遍認為，目前經濟已接近原先Fed所設下的目標，如果整體經濟復甦仍在正軌上，最快可能在2021年11月中旬開始縮減購債，並在2022年中旬左右，結束循序漸進的縮減購債可能是合適的。

Fed在會議紀要中也明確提到，可能會先從每個月減少100億美元的公債與50億美元抵押貸款擔保證券（MBS）開始。由此來看，Fed收緊市場資金的態度已相當明確，因此，美元走勢將會持續走強。

此外，根據美國勞工部日前公布的數據顯示，受到原料短缺、大宗商品價格，以及工資與燃油、天然氣價格飆升上漲等因素，9月份消費者物價指數（CPI）月增0.4％，略高於市場預期。另外，摩根大通與貝萊德所公布的財報表現均優於市場預期，再加上高漲的天然氣與原油價格，更帶動了能源類股的走強，因而激勵了S＆P500指數表現，使得該指數出現跌深反彈的走勢。

從技術面來看，小S＆P期貨自9月初的高點價位、修正至10月初的低點價位，修正幅度約7％，雖然跌幅不大，卻造成月線持續下彎走低，並穿越季線支撐，而形成死亡交叉與中期空頭排列走勢。整體來看，小S＆P500期貨走勢仍屬偏空的格局，再加上Fed縮減購債的計畫愈來愈明確，勢必造成市場較大的動盪，因此，小S＆P期貨目前雖快速站回季線，短期恐會在季線震盪整理。

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