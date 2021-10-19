台股18日呈現區間震盪整理格局，早盤延續15日漲勢衝高後，便遭獲利賣壓拉回、翻黑，加權指數終場跌75點，收16,705點，台指期則是跌55點、至16,725點，又轉回正價差。專家預期，短期呈現上有壓、下有撐的整理格局，在月線附近震盪整理的機率較高，先中性區間看待為宜。
統一期貨指出，加權指數目前已經突破10日線壓力，18日一度突破月線壓力後隨即拉回月線之下，由於本周三（20日）為期權結算日，預期市場上下波動加大，不過度追價，區間操作為主。
籌碼面上，三大法人對現貨合計買超29.02億元，其中，外資買超32.82億元，但對期貨則是淨空單增加1,352口、至19,002口。永豐期貨研調表示，台股目前面臨月線反壓，若要突破壓力需外資帶量，預期短期呈現上有壓、下有撐的整理格局。元富期貨也表示，指數短線在月線附近震盪整理的機率較高，先以中性區間看待為宜。
在自營商選擇權淨部位上，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為七千餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13降至1.01。VIX指數上漲0.28至20.45。永豐期貨研調認為，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨則表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月選持續中性，整體籌碼面中性格局。技術面上，台積電18日跌破600元關卡、但卻量縮，目前在台股築撐打底結構不變下，短線台股的拉回仍可偏多操作。
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