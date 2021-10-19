為配合全球2050年零碳排放（碳中和），新纖已定出因應對策；新纖指出，從短期的投資再生能源、中期的設備電氣化取代熱能、到長期投入碳捕捉與封存技術，希望將目前每年45.6萬噸的碳排量，到2050年達到淨零碳排的目標。
目前新纖的生產基地，以中壢廠每年的碳排量超過27萬噸為最多。新纖所採取的2021年至2030年碳減排的短期策略中，以燃煤改燃氣減少碳排，每年可減少17,000噸的碳排。
投資再生能源上，新纖表示，已規畫在短期的十年內，在北海岸等地投資十座的風力發電，及太陽能發電，這部分每年可減少57,000噸的碳排。
推動循環經濟，也是新纖短期碳減排的方法之一；新纖指出，投入r-PET製程、廢棄品回收再製，都是採取的策略。
在中期2031至2040年間的計畫中，新纖是透過設備電氣化取代熱能、發展氫能取代石燃料的方式，來降低碳排量。
而在2041年至2050年的長期對策，新纖表示，則是透過碳捕集（CCU）與封存（CCS）技術，將電廠、工廠排放出來的二氧化碳封存到地底中。
新纖表示，逐年減少碳排已是全球品牌服飾廠的要求，也是選定供應鏈廠商、下單的標準，新纖整個集團定出短中長期的減排計畫，除了配合客戶的需求，也希望為地球達到2050年淨零碳排盡一分努力。
紡纖族群逆風收紅
走過越南疫情封城、產線停工陰霾，市場看好成衣大廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）等將迎遞延出貨效應，有望讓第四季「淡季不淡」，帶動上市櫃紡纖類股雙雙逆勢紅，分別以2.18％、2.94％奪類股漲幅之冠，其中，包括雙邦（6506）、弘裕（1474）、新昕纖（4406）等更強勢衝上漲停。
據本土投顧龍頭報告指出，第四季原物料利差有望維持高檔，而因東南亞、台灣新增確診穩定降低，隨著疫苗普及率穩定提升，第四季紡織、台灣實體零售呈復甦趨勢，而歐美第二劑疫苗施打率已大於五成，支撐歐美終端需求持穩。
以紡織股王儒鴻來說，法人認為，其2021年最壞的時機已過，隨越南地區解封，樂觀預期第四季營運可恢復、並可望大幅度成長。儒鴻越南廠10月起已陸續復工，南越部分工廠復工率已達五成，10月起營運可望慢慢恢復。
(時報資訊)
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