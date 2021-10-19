美財報周登場，首波由摩根士丹利、花旗集團、美國銀行等國際大行當先鋒，普遍繳出不錯成績。且Fed升息已是市場預料之內，各國央行也陸續啟動升息腳步，未來銀行利差可望擴大。

在雙多加持下，激勵金融類股18日同步收在平盤以上，且以銀行為主體的金控股如新光金（2888）、台新金（2887）漲勢相對突出，躍居外資布局新寵。

台股18日受到權王台積電漲勢暫歇，以及航運股疲弱等因素影響，指數開高走低，所幸盤面仍有金融族群突圍而出，呈現量增價漲走勢，上市櫃25檔金控、銀行股沒有一檔下跌，與電子形成輪動格局，扮演穩盤重要力量。

進一步觀察外資加碼個股，18日買超前十大排行，金融股就包辦七檔，包括新光金、開發金、中信金、台新金、元大金、兆豐金、中壽等，鎖定敲進目標偏重在銀行為主體的金融股，且已連續買超二～九個交易日不等。

另外，「金控雙雄」國泰金、富邦金雖然同樣獲得外資買盤進駐，不過，加碼動作相對保守，使得18日股價僅分別收漲0.69％及平盤。法人研判，除了升息環境預料以銀行受惠程度較大，且在台股輪動架構下，外資尚未全面啟動回補，也會將股價位階等因素列入考量。

台新投顧副總黃文清表示，近期美國公債殖利率暫時回落，而原物料價格維持高檔，通膨疑慮仍存，預計後續利率尚有走升空間，加上美金融類股財報表現強勁，金融類股具逢回布局機會。

法人分析，美9月消費數據月增0.7％，優於預期，估計美國內需力道仍可維持強勁態勢，有助繼續支撐經濟表現，讓市場更加確認Fed將在11月宣布縮減QE，並於12月啟動縮減QE動作。

市場普遍認為，Fed將在明年啟動升息，在升息腳步將近情況下，預料利率向上將帶動借款利率同步提升，有助於銀行放款業務利差擴大，加速買盤進場卡位。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意