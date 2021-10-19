證交所將於11月接連舉行110年「證券商從業人員有價證券借貸暨款項借貸」宣導說明會，以及110年度上市公司業務宣導會。這二項說明會均採線上報名。
證交所最新公告指出，110年度上市公司業務宣導會，報名系統24小時開放，各公司欲參加者請於10月22～31日直接線上報名，因疫情及會場場地限制，每家公司以兩員為限，不開放未報名者入場。
110年「證券商從業人員有價證券借貸暨款項借貸」宣導說明會，也將於11月中起舉行，台北場次以80人為上限、台中及高雄場次各以50人為上限，全部採網路線上報名，不接受電話或電子郵件報名。
說明會內容包括：款項借貸業務特性及實務運用、防制金融詐騙宣導、有價證券借貸業務特性及實務運用等。
(時報資訊)
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